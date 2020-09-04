Нижегородцы могут прокатиться на двухэтажном экскурсионном автобусе по скидке еще 9 дней

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Работа экскурсионного двухэтажного автобуса City Sightseeing Russia продлена до 13 сентября.

Нижегородцы могут использовать доброрубли, чтобы получить скидку 20% на поездку на нем по городу. Акция продолжается в «Добромаркете» на сервисе «Карта жителя Нижегородской области». Стоимость скидки — 30 доброрублей.

Маршрут экскурсионного автобуса охватывает весь исторический центр, основные достопримечательности Нижнего Новгорода - Кремль, Чкаловскую лестницу, катер «Герой», площадь Горького, главный дом Нижегородской ярмарки и стадион «Нижний Новгород».

Автобус ходит ежедневно: с понедельника по пятницу с 12.00 до 19.00, в субботу и воскресенье - с 11.00 до 19.00. Уехать на нем можно от Московского вокзала или с площади Минина и Пожарского. Интервал движения составляет 30−40 минут. Пассажиры могут выходить из автобуса и заходить обратно на любой из остановок в течение действия билета (24 или 48 часов).

Проект реализуется при поддержке правительства Нижегородской области, Корпорации развития региона, департамента развития туризма и НХП области, мэрии Нижнего Новгорода, АНО «Центр 800».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам! Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.