Зал художественной гимнастики могут построить в Дзержинске

Проект строительства спортивного зала художественной гимнастики в Дзержинске уже существует. Об этом первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин заявил на своей странице в Instagram.

«Он крайне необходим! Более 500 детей (старше 3 лет) в Дзержинске отдают предпочтение этому виду спорта», - подчеркнул первый замгубернатора.

Перспективы Евгений Люлин обсудил с Иваном Носковым в рамках ремонтных работ на территории базы «Город спорта».

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