Белорусская авиакомпания "Белавиа" приостановила рейсы в Нижний Новгород и другие города России

Белорусская авиакомпания "Белавиа" не будет осуществлять рейсы в Россию до 30 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

Более того, рейсов в Нижний Новгород, Воронеж и Казань не будет до 24 октября - Россия не дала авиакомпании разрешения.

Напомним, что полеты в Россию "Белавиа" приостановила 31 марта из-за пандемии. Сроки неоднократно продлевались, и в последний раз решение действовало в отношении всех аэропортов РФ по 14 августа, а в Краснодар и Сочи - по 15 августа. Позднее авиаперелеты во все российские города отложили еще до 14 сентября.

27 июля Минтранс Белоруссии направил в Росавиацию письмо с предложением о взаимном возобновлении полетов. В настоящий момент Россия возобновила полеты в Великобританию, Танзанию, Турцию и Швейцарию.

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