Кинопоказ под открытым небом пройдет во дворе нижегородской школы

Кадр из фильма

Нижегородцев приглашают на бесплатный кинопоказ под открытым небом. Фильм-сказку для детей «Старик Хоттабыч» покажут 6 сентября в 18.00 во дворе школы №103 Нижегородского района.

Акция проходит в рамках проекта «Кинодворик» совместно с АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода».

«Благодаря проекту жители микрорайона «Верхние Печеры», а также все желающие смогут вместе с семьей или соседями посмотреть один из любимых советских фильмов на свежем воздухе. Данный кинопоказ – это возможность горожанам приятно провести выходной вечер. Приглашаем в кинозал под открытым небом!» - подчеркнула начальник отдела по работе с населением администрации Нижегородского района Людмила Котихина.

Школа №103 находится по адресу улица Верхне-Печерская, 10.

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