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Сирены могут сработать в Нижнем Новгороде

Это связано с настройкой оборудования
Источник:kp.ru
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С 4 по 10 сентября в городе могут сработать сирены. Об этом предупреждает МКУ «Управление ГОЧС».

В Нижнем Новгороде проверяют систему оповещения «Безопасный город». Тестирование сопряжения Нижегородской зоны комплексной системы экстренного оповещения населения с АПК пройдет в течение недели.

Специалисты просят нижегородцев с пониманием отнестись к настройке оборудования.

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