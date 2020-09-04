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Движение по по улице Лоскутова ограничат из-за хоккейного матча

Дорогу перекроют 6 и 7 сентября
Источник:kp.ru
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Движение транспорта временно ограничат на улице Лоскутова ради проведения матчей Чемпионата КХЛ. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Дорогу на участке от проспекта Ильича до проспекта Кирова перекроют с 10.00 до 20.00 6 сентября и с 14.00 до 22.00 7 сентября.

Специалисты департамента просят автомобилистов внимательнее следовать указаниям дорожных знаков.

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