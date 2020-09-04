Стало известно, что любят читать и слушать нижегородцы

Аналитики Авито изучили поисковые запросы россиян и рассказали о предпочтениях в разных регионах. Выяснилось, что жители Нижнего Новгорода любят фэнтези, психологию и рок.

По сравнению с прошлым летом спрос на книги в нашем городе вырос на 33%. А продавать их стали чаще на 38%. В интернете жители Нижнего Новгорода чаще всего ищут детские книги, собрания сочинений и литературу по психологии.

3 самых популярных книжных запроса нижегородцев - «Гарри Поттер», Стивен Кинг и «Ведьмак».

Кроме того, у местных жителей за год на 15% вырос интерес к виниловым пластинкам. Самыми желанными исполнителями оказались Рink Floyd, Queen и Deep Purple.

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