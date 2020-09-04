Футбольные ворота упали на 9-летнего мальчика в Володарском районе

Следователи начали проверку по факту падения металлических футбольных ворот на ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

9-летний мальчик пострадал в поселке Юганец Володарского района. 3 сентября на него упали ворота. По предварительным данным, у ребенок получил перелом ноги и сотрясение мозга.

В настоящее время идет доследственная проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам! Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.