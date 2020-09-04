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Футбольные ворота упали на 9-летнего мальчика в Володарском районе

У ребенка перелом и сотрясение мозга
Источник:kp.ru
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Следователи начали проверку по факту падения металлических футбольных ворот на ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

9-летний мальчик пострадал в поселке Юганец Володарского района. 3 сентября на него упали ворота. По предварительным данным, у ребенок получил перелом ноги и сотрясение мозга.

В настоящее время идет доследственная проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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