Жители 33 муниципалитетов Нижегородской области не заразились коронавирусом за последние сутки

Стало известно, что в 33 районах области новых случаев заражения COVID-19 не выявлено. При этом 25 205 жителей региона, перенесших коронавирус, уже здоровы.

По данным на 4 сентября, общее число заболевших достигло 28 255 человек. Среди них 13 859 проживает в областном центре, а 14 396 человек — из районов и городских округов.

Коронавирус подтвержден у 2 420 жителей Дзержинска, у 1 451 человека в Павловском районе, у 1 010 — в г. о. Бор, у 752 — в Богородском районе, у 671 — в Кстовском районе, у 541 — в г. о. Семеновский, у 551 человека — в Кулебакском районе, у 499 — в Володарском районе, у 428 — в Дивеевском районе.

В Нижнем Новгороде ситуация с инфекцией обстоит следующим образом:

Автозаводский район – 3250 человек;

Ленинский район – 2239 человек;

Канавинский район – 1844 человека;

Советский район – 1508 человек;

Сормовский район – 1492 человека;

Московский район – 1449 человек;

Нижегородский район – 1155 человек;

Приокский район – 922 человека.

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