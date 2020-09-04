Еще 119 нижегородцев победили коронавирус

За последние сутки из больниц выписали 119 выздоровевших от коронавируса пациентов. По оперативным данным, к 4 сентября нижегородским врачам удалось вылечить 25 205 человек. Это 89,2% от общего числа пациентов с подтвержденным диагнозом в Нижегородской области.

На сегодняшний день в регионе выявлено еще 145 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших за все время — 28 255 человек.

Около 1,6 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно или в легкой форме. Почти тысяча человек лечатся в больницах, еще 35 пациентов - в обсерваторах.

По информации регионального минздрава, на 4 сентября в Нижегородской области 761 353 человека сдали тесты на коронавирус. Средний показатель тестирования за сутки вырос на 0,8% и составил 23 770 человек на 100 тысяч населения.

За последние сутки протестировано 6 375 жителей региона, а в среднем за неделю охват составил 211,7 теста на 100 тысяч населения.

Напомним, что тестирования проводят:

Центр гигиены и эпидемиологии;

Приволжский исследовательский медицинский университет;

ГБУЗ Нижегородской области «НОЦ СПИД”;

Нижегородский областной клинический противотуберкулезный диспансер;

Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной;

Приволжский окружной медицинский центр;

Нижегородская инфекционная клиническая больница №2 и инфекционная больница №23;

ООО «АВК Мед»;

медицинский центр «Эксперт»;

клиника современных технологий «Садко» в Нижнем Новгороде;

лаборатории в Сарове и ООО «Коммерс групп НН» в Выксе;

НПФ «Хеликс» (Москва);

ООО «Лаборатория Гемотест» (Люберцы, Московская область).

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