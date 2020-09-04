Семиклассников наградили за тушение пожара в Нижнем Новгороде

Трое парней в октябре прошлого года потушили пожар в Автозаводском районе. Вечером школьники обнаружили возгорание в подъезде на пятом этаже, но не испугались, а предупредили жителей дома и помешали огню распространиться.

Когда на место прибыли спасатели, людям уже ничего не угрожало. Задымлений не было, остались только термические повреждения в тамбуре квартир.

Награда нашла своих героев после карантина. В начале нового учебного года сотрудники МЧС пришли в школу №15, где учатся мальчики, с грамотами и подарками. За героический поступок поблагодарили семиклассников Глеба Бажина, Антея Волосача и Кирилла Одегова.