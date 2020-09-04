Нижегородским предпринимателям дали амнистию по оплате за размещение летних веранд

Исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подписал постановление о новых мерах муниципальной поддержки предпринимателей. Теперь представителям малого и среднего бизнеса можно не платить за размещение летних веранд в этом году.

«Также сезонные объекты малоформатной торговли освобождаются от оплаты за размещение на период ограничений по ковиду. Это даст возможность нижегородским представителям малого и среднего бизнеса снизить расходы, связанные с их деятельностью, и не перекладывать их в конечном счёте на нижегородцев», - добавил Юрий Шалабаев.

Кроме того, нижегородским предпринимателям дадут отсрочку по оплате за размещение нестационарных торговых точек. Под амнистию с 1 апреля до 31 августа 2020 года попадают объекты «продукции общественного питания», «сувенирная продукция» и «бытовые услуги» кроме автомоек, шиномонтажей, автосервисов, ритуальных услуг.

По словам директора городского департамента инвестиционной политики, внешнеэкономических связей, предпринимательства и туризма Ильи Лагутина, поддержка бизнеса в период пандемии особенно важна с учетом подготовки предприятий к работе в следующем юбилейном году.

Предлагаемые меры должны способствовать ускорению выхода бизнеса на докарантинный уровень.

С вопросами нижегородцы могут обратиться в городской центр поддержки предпринимательства по телефону: 416-40-44. Дополнительная информация о мерах поддержки физических и юридических лиц размещена на сайте администрации Нижнего Новгорода.м