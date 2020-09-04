Роман Стронгин: «Интерес россиян к управлению страной возрос»

Председатель Общественной палаты Нижегородской области, президент ННГУ им. Н.И. Лобачевского Роман Григорьевич Стронгин считает, что гражданская сознательность россиян растет:

"Чуть больше двух месяцев назад мы проголосовали за обновленную Конституцию. Это голосование показало, что люди осознали свою значимость, их интерес к управлению страной возрос. Они поддержали поправки, вносимые в социальную сферу, защиту исторической памяти и Отечества, запрет двойного гражданства и счетов в иностранных банках для чиновников и депутатов.

Кроме того, при голосовании по поправкам в Конституцию избирателям предоставили возможность досрочного голосования за несколько дней до официальной даты. Поэтому для миллионов людей уже не возникло проблемы, что нужно идти на избирательные участки исключительно в выходной день и ради этого менять свои личные планы.

Очень хорошо, что эту практику решили сохранить и сейчас, в преддверии Единого дня голосования по выборам разных уровней. Важно, что досрочное голосование гораздо удобнее для людей, и мотив идти голосовать у них есть. Напомню, что в Нижегородской области досрочное голосование уже стартовало со 2 сентября".