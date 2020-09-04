Презентация стратегического плана развития паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров» прошла в Нижнем Новгороде

Презентация стратегического плана развития паломническо-туристического кластера прошла в Нижнем Новгороде Фото: Кирилл Мартынов

3 сентября в Нижнем Новгороде презентовали стратегический план развития паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров». Правительство Нижегородской области и ДОМ.РФ разработали его вместе с КБ «Стрелка».

В презентации приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, заместитель губернатора Сергей Морозов, заместитель генерального директора ДОМ.РФ, генеральный директор фонда ДОМ.РФ Денис Филиппов.

«Мы уделяем огромное внимание развитию этой территории. На данный момент здесь уже реализовано и реализуется много проектов по созданию комфортной среды, в том числе по национальному проекту «Жилье и городская среда». Буквально накануне Арзамас и Саров второй раз стали победителями Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения», получив на благоустройство федеральные гранты. Также осуществляются и туристические проекты. Представленная сегодня стратегия учитывает и включается в себя все эти мероприятия. Таким образом, мы подходим к развитию кластера комплексно. Мастер-план не даст нам забыть о приоритетах внутри городов, будет четким вектором развития, которому мы должны следовать», - сказал Глеб Никитин.

Стратегия создана ради формирования условий для долгосрочного пространственного и социально-экономического развития составляющих кластера - трех населенных пунктов и прилегающих к ним территорий.

В плане проекта создание экологической тропы от Арзамаса до Сарова - пешеходных и велосипедных дорожек с местами для кратковременного отдыха и ночевок. Также новые объекты притяжения могут появиться в центре Дивеева. Например, туристический офис с выставочным пространством, гостиница с гастрономическим двориком. Кроме того, жителям и гостям кластера будут доступны креативные пространства в Арзамасе.

«На территории кластера находится 98 достопримечательностей, включая святые места, связанные с духовным становлением Серафима Саровского, 22 объекта культурного наследия – здания постройки XVIII-XX веков. Насчитывается 34 особо охраняемые природные территории, в том числе Пустынский заказник в Арзамасском районе, дендрарий в Арзамасе, Дальняя и Ближняя пустыньки в Сарове. Так что туристический потенциал у кластера огромен. Однако сейчас только 411 тысяч человек в год посещают эти места. Мероприятия, которые предусмотрены в стратегическом плане, будут способствовать повышению туристического потока», – отметил Денис Филиппов.

Туристический поток в кластере должен увеличиться до 1,8 млн человек к 2030 году. Ключевыми направлениями плана также стали восстановление природного каркаса, формирование привлекательного облика среды и создание связной транспортной системы. Будут созданы новые дороги, пешеходные маршруты и удобные схемы движения. Появятся парковки, велодорожки и многое другое. А площадь общественных пространств и озеленения вырастет в 2 раза.

Стратегия предусматривает создание дизайн-проектов благоустройства: уже разработаны проекты для набережной реки Вичкинзы в Дивееве, вокзала в Арзамасе, парка у реки Сатис в Сарове. На территории кластера организуют удобную пешеходную инфраструктуру и навигацию – для центров населенных пунктов кластера разработан дизайн-код.

В регионе уже ведется работа по строительству северо-восточного обхода села Дивеева, начинается расчистка трех рек: Тёша, Сатис и Вичкинза.

Стратегический план разрабатывался по инициативе попечительского совета по возрождению Саровской и Дивеевской обителей. Его создатели провели свыше 40 глубинных интервью с жителями, туристами, представителями бизнес-сообщества, городскими активистами. К разработке привлекались международные и российские эксперты в области туризма, социально-экономического развития, транспорта, экологии, ландшафтной архитектуры.

Ранее реализацию плана дальнейшего развития паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров» Глеб Никитин на рабочей встрече обсудил с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко.

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