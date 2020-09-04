Медиавыставка INTERVALS TEASER пройдет осенью в Нижнем Новгороде

Выставка медиаискусства INTERVALS TEASER пройдет осенью в Нижнем Новгороде Фото: Евгений Егоров

INTERVALS TEASER в нашем городе пройдет в три этапа. Фестиваль аудиовизуального искусства включен в программу 800-летия Нижнего Новгорода.

В этом году организаторы решили дать зрителям больше времени на знакомство с работами медиахудожников. Поэтому выставка с образовательной программой запланированы на 24-27 сентября, 1-4 октября и 8-11 октября. Нижегородцы увидят инсталляции российских и мировых медиахудожников на знаковых площадках города.

Программа медиавыставки INTERVALS TEASER:

• 24-27 сентября — показ инсталляции на гостинице «Октябрьская» (Верхневолжская набережная, 9А)

• 1-4 октября — показ инсталляции в Первом павильоне Нижегородской ярмарки (ул. Совнаркомовская, 13)

• 8-11 октября — показ инсталляции на Ромодановском вокзале (Казанская площадь, 1)

• с 24 сентября — показ инсталляции на набережной Федоровского в течение всего фестиваля

Образовательная программа INTERVALS TEASER пройдет онлайн. Организаторы планируют три лекции от ведущих специалистов индустрии в формате live-трансляций.

«Текущий 2020 был очень тяжелым для индустрии медиаискусства, и INTERVALS TEASER — поддержка медиахудожников, позитивный прогноз на будущее для наших зрителей и анонс фестиваля INTERVALS 2021», – отметила куратор фестиваля INTERVALS TEASER Ксюша Чеховская.

Масштабный международный фестиваль аудиовизуального искусства запланирован и на следующий год.

«В год 800-летия Нижнего Новгорода фестиваль INTERVALS 2021 должен стать одним из самых ярких и зрелищных мероприятий, поэтому мы считаем важным поддержать медиаискусство уже сейчас. Подобные культурные события превращают Нижний в заметную точку на культурной карте России. Также важно, что медиахудожники открывают городское пространство для нижегородцев с новых ракурсов», – подчеркнула директор «Центра 800» Софья Юдина.

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