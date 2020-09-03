Малый и средний бизнес в Нижнем Новгороде освободили от оплаты за размещение летних веранд

В 2020 году малый и средний бизнес освободили от оплаты за размещение летних веранд. Соответствующее постановление подписал исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода.

Решение было принято с учётом условий эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, ещё одну меру муниципальной поддержки получили сезонные объекты малоформатной торговли, их освободили от оплаты за размещение на время установленных ограничений из-за COVID-19.

- Это даст возможность нижегородским представителям малого и среднего бизнеса снизить расходы, связанные с их деятельностью, и не перекладывать их в конечном счёте на нижегородцев, - заявил Юрий Шалабаев.

Также в период с 1 апреля 2020 года по 31 августа 2020 года предоставляется отсрочка по платежам за аренду земли, объектов со специализацией: «продукция общественного питания», «бытовые услуги» и «сувенирная продукция».

В период пандемии многие предприниматели столкнулись с финансовыми проблемами, но благодаря уже существующим и вновь введённым мерам поддержки, бизнес может быстрее выйти на экономический уровень докарантинного периода.

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