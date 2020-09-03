Валентина Цывова: «Важно осознанно подойти к выбору своих депутатов»

Член Общественной палаты РФ, руководитель рабочей группы Общественной палаты Нижегородской области по мониторингу за соблюдением избирательных прав граждан Валентина Цывова поделилась собственным мнением о важности голосования.

Она отметила, что новыми депутатами должны стать люди, которые смогут решить проблемы, существующие в социальной сфере, и которые будут защищать интересы граждан в течение ближайших пяти лет.

Валентина Цывова просит нижегородцев воспользоваться данным им Конституцией правом и идти голосовать. Кроме того, она советует тщательно ознакомиться с информацией о людях и партиях, выдвинутых на голосование, для того, чтобы подойти к выбору осознанно.

Все избирательные участки оснащены системой видеонаблюдения, которая позволит отслеживать подсчёт голосов. К тому же, за законностью выборных процедур будут следить независимые наблюдатели.

- Одна из задач этих выборов - чтобы во власть пришли люди, представляющие социальную сферу: представители здравоохранения и образования, знающие реальные проблемы своих сфер и варианты их решения. Ранее в городском парламенте было немало представителей бизнеса, но предприниматели часто далеки от проблем простых людей, - подчеркнула Валентина Викторовна.

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