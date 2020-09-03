Анатолий Соколов рассказал о преимуществах досрочного голосования

Председатель Нижегородского областного союза организации профсоюзов Облсовпроф Анатолий Соколов прокомментировал преимущества, которые возникли у избирателей в связи с проведением досрочного голосования.

В частности, было отмечено, что в период эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19, досрочное голосование будет удобнее и безопаснее для людей старшего поколения. Также прийти на избирательные участки заранее будет проще для тех людей, кто работает или уезжает на дачу в Единый день выборов, который пройдёт в воскресенье, 13 сентября 2020 года.

- Нижегородский Облсовпроф и его членские организации последовательно проводят политику, направленную на повышение уровня и качества жизни нижегородцев. А голосование - это возможность повлиять на ситуацию в стране, в городе, в районном центре. Это шаг к изменению нашего будущего и будущего наших семей, - отметил Анатолий Соколов.

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