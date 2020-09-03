В Нижегородской области запустили новую программу «Спорт в каждый двор» Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Проект «Спорт в каждый двор» стартовал в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Цель, которую перед собой ставят организаторы — это объединить людей, поддерживающих здоровый образ жизни. В рамках проекта будут организованы занятия физкультурой и мероприятия по выполнению норм ГТО. В частности, формат программы предусматривает проведение тренингов под руководством квалифицированных специалистов.

В настоящее время комплекс физкультурно-оздоровительных занятий проводится в Нижнем Новгороде на улице Верхнепечерской на территории школы №103, а также в городе Бор на воркаут-площадке по улице Щербакова.

- Приятно наблюдать, когда во дворе или на фитнес-площадке занимаются именитые спортсмены вместе с начинающими любителями физкультуры. В такие моменты понимаешь, что спорт - это настоящее единение людей, - подчеркнул министр спорта Нижегородской области Артем Ефремов.

При этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что для популяризации занятий спортом, требуется создать для местных жителей спортивную инфраструктуру в шаговой доступности. Согласно информации, в 2020 году будет создано 15 спортивных площадок в муниципалитетах региона.

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