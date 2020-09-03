Нижегородских школьников с повышенной температурой будут увозить в больницу

Министр образования и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин прокомментировал на своей личной странице в Instagram алгоритм действий школы при обнаружении у ученика повышенной температуры тела.

Информацию министр получил в рамках его собственного проекта «Открытая линия», который позволяет оперативнее отвечать на вопросы родителей школьников.

Так в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в школе №111 родителям учащихся сообщили, что в случае обнаружения у ребёнка повышенной температуры, с ними выйдут на связь. Если же родители не ответят на звонок, то ребёнка увезут на скорой в больницу.

Нижегородка поинтересовалась: «Насколько правомерна данная информация, так как классный руководитель ссылается на распоряжение руководства».

Министр подтвердил, что такие действия сотрудников школы корректны.

- Всегда будьте на связи, - подчеркнул Сергей Злобин.

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