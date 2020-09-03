Нижегородская область присоединилась к акции «Цветы Памяти» Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область присоединилась к всероссийской акции «Цветы памяти». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Сегодня, 3 сентября 2020 года, исполнилось ровно 75 лет со дня окончания Второй мировой войны. Память о жертвах кровопролитной войны почтили всероссийской акцией «Цветы памяти».

В Нижнем Новгороде курсанты Нижегородского речного училища имени И.П. Кулибина совместно с представителями регионального отделения «Волонтеры Победы» возложили цветы к памятнику «Катер Герой».

Также на воду был спущен венок Славы, перевязанной муаровой лентой, символизирующей победу над милитаристской Японией. Участники мероприятия почтили минутой молчания павших в Великой отечественной войне.

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