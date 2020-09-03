1000 наблюдателей готовы к работе на выборах в Нижегородской области

В регионе заработал Ситуационный центр по мониторингу выборов. Об этом сообщает Общественная палата Нижегородской области.

- С сегодняшнего дня открывается работа ситуационного центра, где по графику будут дежурить члены рабочей группы по мониторингу избирательных прав граждан, начинают работать телефоны горячей линии, - сообщил руководитель Ситуационного центра Общественной палаты Нижегородской области Евгений Семёнов

Кроме того, будут работать мобильные группы, которые станут выезжать на избирательные участки по обращениям наблюдателей, чтобы на месте зафиксировать нарушение или разобраться с нештатной ситуацией.

Известно, что в настоящее время на выборах в Нижегородской области работает примерно 1000 наблюдателей. В частности, около 100 человек направлены отслеживать порядок проведения довыборов в Заксобрание Дзержинска.

При этом в Нижнем Новгороде за голосованием в городскую Думу наблюдают около 600 человек.

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