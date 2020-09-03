Новые случаи заражения COVID-19 не выявлены в 30 муниципалитетах региона

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 30 муниципалитетах.
По полученной информации на 3 сентября 2020 года, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 28 110 человек, из них 13 796 проживают в Нижнем Новгороде, 14 314 – в районах и городских округах Нижегородской области.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (2 405) и Павловском районе (1 449). Следом идёт город Бор — зараженных 1 005 человек, и 751 житель Богородского района.
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 3232
Ленинский – 2226
Канавинский – 1842
Советский – 1506
Сормовский – 1487
Московский – 1444
Нижегородский – 1139
Приокский – 920
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