Новые случаи заражения COVID-19 не выявлены в 30 муниципалитетах региона

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 30 муниципалитетах.

По полученной информации на 3 сентября 2020 года, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 28 110 человек, из них 13 796 проживают в Нижнем Новгороде, 14 314 – в районах и городских округах Нижегородской области.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (2 405) и Павловском районе (1 449). Следом идёт город Бор — зараженных 1 005 человек, и 751 житель Богородского района.

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 3232

Ленинский – 2226

Канавинский – 1842

Советский – 1506

Сормовский – 1487

Московский – 1444

Нижегородский – 1139

Приокский – 920

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