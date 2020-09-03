Процент нижегородцев, выздоровевших от коронавируса, вырос до 89,2%

По данным на 3 сентября 2020 года, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 143 новых случая заражения COVID-19. Так общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области достигло 28 110 человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 101 человек. Напомним, что с начала пандемии коронавирус побороли уже 25 086 жителей Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 485 человек. За минувшие сутки не справились с болезнью еще четверо нижегородцев.

Отметим, что у более 1,5 тысячи человек болезнь протекает в легкой форме. Примерно 1 тысяча пациентов лечатся в больницах, 36 человек находятся в обсерваторах.

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