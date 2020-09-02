Движение по проспекту Гагарина перекроют в связи с проведением хоккейного матча

По сообщению департамента транспорта администрации города Нижнего Новгорода, 3 сентября с 07:00 до 22:00 и 5 сентября с 07:00 до 20:00 временно перекроют движение на участке проспекта Гагарина.

Проезд будет запрещен по проспекту Гагарина около дома №29. Это связано с проведением хоккейного матча.

Водителей просят быть предельно внимательными и следовать указаниями дорожных знаков.

Напомним, что с 14 сентября 2020 года по 1 мая 2021 года будет перекрыто движение транспорта по улице Циолковского в Нижнем Новгороде, произойдет это по причине строительства транспортной развязки.

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