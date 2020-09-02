Движение по дороге Неклюдово-Золотово откроют в октябре-ноябре этого года Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Готовность дороги Неклюдово-Золотово превышает 75%. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В настоящее время подрядная организация завершила работы по реконструкции инженерных сетей, созданию насыпи земляного полотна, а также по устройству водопропускных труб, сетей ливневой канализации и дорожного полотна. При этом, готовность пяти путепроводов превышает 90%.

По словам главы региона, данный участок дороги позволит развести на разные уровни автомобильную дорогу и железнодорожные пути, увеличить пропускную способность трассы.

Открытие автомобильного движения по дороге Неклюдово-Золотово планируется уже в октябре-ноябре этого года. Это стало возможным после того, как правительство России выделило дополнительные средства в размере одного миллиарда рублей на улучшение транспортной ситуации на проблемных участках автодороги в Нижегородской области.

Напомним, что ранее были завершены ремонтные работы подъезда к строящейся развязке Неклюдово-Золотово протяженностью 3,3 километра.

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