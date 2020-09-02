В Нижегородской области завершился чемпионат по трофи-рейдам 2020 Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские спортсмены завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали на Чемпионате Нижегородской области по трофи-рейдам 2020. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

Мероприятие проходило в Балахнинском районе, вблизи озера Рыловский карьер в период с 28 по 30 августа 2020 года. В соревновании внедорожников и квадроциклов приняли участие 84 экипажа из 9 регионов России.

Отметим, что лучшие экипажи регионального чемпионата по трофи-рейдам-2020 будут участвовать в Кубке России и чемпионате России.

- Это было настоящее испытание для спортсменов и их боевых «железных коней», которые преодолевали знаменитые балахнинские ковровые болота. Была бескомпромиссная борьба, не все смогли вернуться в лагерь своим ходом. Поэтому особенно хочется поздравить спортсменов, занявших пьедестал, с победой, - поделился впечатлениями координатор гонки Андрей Нестеренко.

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