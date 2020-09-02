Казанский съезд отремонтируют к концу этого года

В Нижнем Новгороде дополнительно отремонтируют Казанский съезд протяженностью около 1 километра. Об этом стало известно из сообщения городского департамента транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, изначально работы на данном объекте были запланированы на 2021 год. Изменения произошли в связи с тем, что из ремонтного перечня на этот год были исключены три участка дорог на улицах Ильинской, Суетинской и набережной Федоровского в Нижегородском районе. Теперь благоустройство территории и замена дорожного полотна на этих участках произойдет к юбилею Нижнего Новгорода.

Ремонтные работы съезда от Верхне-Волжской до Нижне-Волжской набережной пройдут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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