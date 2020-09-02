В Городце завершилось благоустройство сквера «Галанино» Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Городце состоялось открытие благоустроенного сквера в микрорайоне «Галанино». Работы на объекте проходили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Так, по проекту благоустройства на территории сквера появилась зона с тренажерами, зона для отдыха родителей, а также площадка для настольных игр с теннисным столом. Кроме того, подрядная организация выполнила установку двух игровых площадок, на которых были предусмотрены элементы для их использования маломобильными группами населения.

- «Галанино» - достаточно новый микрорайон в Городце, здесь проживает много молодых семей с детьми. Для них открытие такой площадки - настоящий праздник, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно полученной информации, в следующем году благоустройство данной территории возобновится. Здесь также проведут озеленение, устроят паковочную площадку, расширят количество элементов на детских площадках и выделят место для игры в городки.

В этом году финансирование проводимых работ на общественном пространстве в Городце было направлено 5,3 миллиона рублей.

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