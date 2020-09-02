Глеб Никитин рассказал о переходе на третий этап снятия ограничений

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал переход на третий этап снятия ограничений в регионе в своём личном Instagram-аккаунте.

По словам губернатора, власти совместно с санитарными врачами отслеживают ситуация за эпидемиологической обстановкой. В настоящее время установлен прирост заболевающих COVID-19, при этом, численность новых пациентов за сутки составляет сотни.

- Как только будет ясность, я сообщу. Уже скоро ждём вакцину. Первыми её получат врачи, - подчеркнул в своём ответе на вопрос подписчика Глеб Никитин.

Напомним, что первый этап снятия ограничений в Нижегородской области произошел 19 мая 2020 года, тогда с соблюдением определенных условий первыми открылись объекты розничной торговли.

7 августа 2020 года Нижегородская область перешла на второй этап снятия ограничений в связи с коронавирусной инфекцией. Так, для нижегородцев открылись салоны красоты без видеоаналитики, бани и спа, все магазины и уличная торговля. С частичными ограничениями также разрешено открыться фитнес-клубам, бассейнам, спортивным секциям и кинотеатрам.

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