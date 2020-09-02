В 36 районах Нижегородской области не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в регионе составляет 27 967 человек. В частности, из них 13 704 проживают в Нижнем Новгороде, 14 263 – в районах и городских округах Нижегородской области.

Самыми зараженными территориями в Нижегородской области на данный момент являются Дзержинск (2 402 человека) и Павловский район (1 448 человек). Следом идёт Бор (1 003 человека) и Богородский район (751 человек).

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (28 человек) и Большемурашкинском районе (22 человека).

В Нижнем Новгород больше всего болеют по-прежнему на Автозаводе 3 207 человек), а наименьшее количество заболевших находится в Приокском районе (907 человек).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.