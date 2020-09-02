Пригородные поезда начнут останавливаться на станции в Стригино

В Нижнем Новгороде пригородные поезда будут совершать остановку около аэропорта «Стригино». Новый остановочный пункт вводят по запросу перевозчика АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания». Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

Известно, что уже с 11 сентября 2020 года поезда, следующие расписанием от Московского вокзала до Проспекта Гагарина, станции Металлист и станции Арзамас 2, будут производить остановку на новой станции Стригино в Нижнем Новгороде.

Всю подробную информацию о расписании пригородных поездов пассажиры могу получить на сайте или по телефону справочной службы РЖД (8-800-775-00-00).

Напомним, что также остановку на станции в Стригино производит скоростной поезд «Стриж», следующий из Санкт-Петербурга в Самару.

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