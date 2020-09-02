Нижегородская область в лидерах регионов по количеству выздоровевших от COVID-19

По данным на 2 сентября 2020 года, за последние сутки из больниц выписано еще 156 человек с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Общее число выздоровевших в регионе достигло 24 985 человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Так, Нижегородская область занимает 2-е место среди российских регионов в ежедневной сводке по числу выписанных из больниц за минувшие сутки.

Отметим, что за минувшие сутки было выявлено 147 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 – 27 967 человек.

Кроме того, средний показатель тестирования за сутки вырос на 0,7% и составил 23 401 человек на 100 тысяч населения.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.