Перенесены сроки временного ограничения движения по улице Машинной

В Нижнем Новгороде перенесли сроки ограничения движения транспорта на участке дороги по улице Машинной у дома №38/2 по проспекту Кораблестроителей. Это связано с ремонтно-восстановительными работами по восстановлению водоснабжения. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Теперь, движение транспорта по улице Машинной ограничат с 20:00 4 сентября до 22:00 6 сентября 2020 года. На участке будут проводиться строительные работы объекта инженерной инфраструктуры.

Водителей просят быть предельно внимательными и следовать указаниями дорожных знаков.

Напомним, что ранее мы также сообщали о прекращении движения транспорта на участках дороги по улице Тургенева, где ремонтные работы на инженерных сетях будут проводиться поэтапно и закончатся в конце октября.

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