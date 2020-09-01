В Нижегородской области расчистят русла рек Тёша, Сатис и Вичкинза. Фото: АНО «Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера»

В Нижегородской области приступают к работам по расчистке реки Тёша в Арзамасе, реке Сатис в Сарове и реке Вичкинза в Дивееве. Об этом сообщает АНО «Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера».

В рамках мероприятий по расчистке рек запланированы работы по улучшению санитарно-технического и экологического состояния рек. Работы планируется проводить в летне-осенний период, при минимальных уровнях воды в реках.

В русле реки Вичкинзы расчистят участок длиной в 8 километров, стоимость работ обойдется в сумму свыше 43 миллионов рублей.

Работы по расчистке реки Сатис будут выполнены на участке длиной 6,35 километра. Сумма затрат на проведение работ составит 43 миллиона рублей.

На реке Тёше будут расчищать от растительности 11 километров русла. Предполагаемая стоимость работ обойдется свыше 34 миллионов рублей.

Отметим, что реализация данных мероприятий является очередным этапом в развитии паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров».

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