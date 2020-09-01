Глеб Никитин принял участие в открытии новой школы в Богородске. Фото: Кирилл Мартынов

1 сентября 2020 года в Богородске состоялось торжественное открытие новой школы, рассчитанной на 740 человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В новой школе, которая носит название «Перспектива», будут обучаться дети с 1-го по 8-й класс, что позволит решить проблему второй смены в Богородске. В ней предусмотрены центры развития начального технического моделирования и робототехники, шахматный зал, а также стадион с искусственным покрытием.

Трехэтажное здание школа также оснащено интерактивными досками, цифровыми лабораториями по всем предметам учебного плана, модулями по обучению детей безопасному поведению на улице и правилам дорожного движения.

- Кадровый состав сформирован в основном из молодых специалистов, и это очень радует. Для нас важно, что молодые ребята остаются работать на благо родных городов, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который посетил школу с визитом.

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