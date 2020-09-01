В Заволжье приступили к возведению второго этажа здания зала художественной гимнастики Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В городе Заволжье подрядная организация приступила к возведению второго этажа спортивного зала для художественной гимнастики. В настоящее время все строительные работы идут в соответствии с графиком. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

- Уверен, что новый зал станет настоящим подарком для жителей Заволжья. Тут подрастают юные таланты, которые должны тренироваться в достойных условиях. Верю, что благодаря этому строительству еще больше спортсменов из Нижегородской области смогут претендовать на медали на всероссийских и международных соревнованиях, - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Объект будет представлять собой универсальный спортивный зал, профилированный для занятий художественной гимнастикой. Высота потолка будет составлять 14 метров. На первом этаже здания будут расположены универсальный спортивный зал с телескопическими раздвижными трибунами на 150 зрителей, тренерская, дикторская с возможностью обеспечения музыкального сопровождения, медицинский блок, буфет, служебные и технические помещения.

Кроме того, на втором этаже создадут зал для хореографии, тренажерный зал, раздевалки, инструкторскую, дикторскую, судейскую комнату, методический кабинет и служебные помещения. Строительные работы на объекте должны быть завершены в 2021 году.

На финансирование строительно-монтажных работ в 2020 году предусмотрена сумма в размере более 255 миллионов рублей.

Напомним, что в декабре 2019 года состоялась торжественная церемония закладки камня для строительства спортивного зала для художественной гимнастики. Тогда в мероприятии приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, заслуженные мастера спорта по художественной гимнастике, чемпионки мира Дина и Арина Аверины, а также заслуженный тренер РФ Лариса Белова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.