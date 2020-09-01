7 медалей завоевали нижегородские атлеты на Кубке России Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские спортсмены завоевали на Кубке России по легкой атлетике четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. Об этом сообщают в министерстве спорта Нижегородской области.

Согласно полученной информации, в соревновании приняли участие спортсмены из 59 регионов страны, а само мероприятие проходило на стадионе "Десна" в Брянске в период с 29 по 30 августа.

На Кубке России отличился нижегородский спортсмен Валерий Пронкин, который стал победителем в метании молота. Это его первая победа после длительного лечения, он отправил снаряд на 76,5 метра. Кроме того, Александр Лесной был признан лучшим в толкании ядра, а Алексей Худяков - в метании диска. Бронзовую медаль в толкании ядра заработал Павел Деркач.

Отметим, что весь пьедестал в метании диска заняли нижегородские спортсменки: Екатерина Строкова - 1 место, Надежда Деркач – 2 место, Юлия Савинова – 3 место.

- Приятно сознавать, что нижегородские спортсмены продолжают успешные выступления на соревнованиях российского уровня. Это говорит об их хорошей спортивной форме, которую удалось сохранить в период самоизоляции, - подчеркнул министр спорта Нижегородской области Артем Ефремов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.