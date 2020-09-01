Председатель Заксобрания Нижегородской области заработал за год 6,27 миллионов рублей

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев отчитался о доходах и расходах за 2019 год. В соответствии с отчетом, опубликованным на сайте городской думы, за прошлый год депутат заработал 6,27 миллионов рублей.

В сравнении с 2018 годом доход Евгения Лебедева вырос на 940 тысяч рублей.

В собственности у Евгения Лебедева находятся земельные участки на 53 тысячи квадратных метров и 990 квадратных метров, жилой дом площадью 350,6 квадратных метра и две квартиры площадью 64,3 и 65,6 квадратных метра. Также Евгений Лебедев совместно со своей супругой владеет квартирой площадью в 64 квадратных метра.

Кроме того, на председателя ЗСНО зарегистрированы автомобиль Lexus CX 460, снегоход Yamaha, два автоприцепа и садовый домик на 25 квадратных метров.

Вторым по уровню дохода стал заместитель руководителя фракции КПРФ в нижегородском Заксобрании Максим Волков. За прошлый год депутат заработал 4,6 миллиона рублей. В сравнении с 2018 годом его доход вырос примерно на 1,5 миллиона рублей.

Доход супруги составил более 836 тысяч рублей. Совместно с супругой Максим Волков владеет квартирой площадью 215,1 квадратных метра двумя парковочными местами.

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