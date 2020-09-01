Новые случаи заражения COVID-19 не выявлены в 33 муниципалитетах региона

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 33 муниципалитетах.

По полученной информации на 1 сентября 2020 года, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 27 820 человек, из них 13 626 проживают в Нижнем Новгороде, 14 194 – в районах и городских округах Нижегородской области.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (2 358) и Павловском районе (1 448). Следом идёт город Бор — зараженных 1 001 человек, и 750 жителей Богородского района.

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 3191

Ленинский – 2192

Канавинский – 1826

Советский – 1485

Сормовский – 1481

Московский – 1439

Нижегородский – 1124

Приокский – 888

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