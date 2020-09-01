Почти 25 тысяч нижегородцев с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19 здоровы

По данным на 1 сентября 2020 года, за последние три дня, включая выходные, из больниц выписано еще 163 человека с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Общее число выздоровевших в регионе достигло 24 829 человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Отметим, что за последние сутки было выявлено 132 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 – 27 820 человек. Количество смертей от коронавируса в регионе выросло до 477.

Также стоит отметить, что средний показатель тестирования за сутки вырос на 0,9% и составил 23 235 человек на 100 тысяч населения.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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