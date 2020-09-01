В трёх районах Нижнего Новгорода временно отключили свет

Во вторник, 1 сентября, нижегородцы вновь останутся без электричества. Причиной отключения стали плановые работы на системах ЖКХ. Соответствующую информацию распространило городское управление ГО ЧС.

Без света до 17:00 придется остаться жителям Автозаводского района – улицы Комсомольская (№17,12), улицы Мончегорская (№11а/3,12/1,12а ,13а/1, 15а/1,16а).

Отключение электроснабжения также до 17:00 произойдет в Ленинском районе на улице Паскаля (№19,21,23,25).

В Сормовском районе без света с 13:00 до 16:00 останутся жители улицы Ефремова (№7,8,9,10,11,12,13,5а). До 13:00 обесточат дома на улице Березовская (№116,119,120). Отключения света также уже произошло на улице Зайцева (№4,5,6,7), улице Земледельческая (№1-41 (нечётные), (№2-56 (четные), (№48а, 48б,50а,50б,35а,33а,28а,20а,24а,38а,10а),улице Светлая (№41-53 (нечётные), (№ 60-76 (четные), (№62а).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.