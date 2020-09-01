С 1 сентября в Нижнем Новгороде вновь заработает маршрут Т-89

С 1 сентября 2020 года возобновится обслуживание маршрута Т-89, следующего от посёлка Новая стройка до автовокзала Щербинки. Работа маршрута будет восстановлена по причине многочисленных обращений граждан. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области выдало временное разрешение на обслуживание маршрута Т-89 компании ООО «Авто Комбинат». Как сообщает перевозчик, на маршруте Т-89 будет работать 10 автобусов среднего класса с интервалом движения 15 минут. Кроме того, сохранится и расписание движения: в первый рейс с обеих конечных они будут отправляться в 5:30 утра, в последний - в 21:30 вечера.

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