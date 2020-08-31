1 сентября в Нижнем Новгороде начинаются пробные пуски тепла

«Теплоэнерго» с 1 сентября приступает к проведению пробных пусков тепла. Одной из первых в этом отопительном сезоне начала работу автоматизированная котельная в пер. Плотничный в Нижнем Новгороде. Она обеспечивает теплом 92 объекта, в том числе 39 жилых домов, школы, детские сады и медицинский центр.

«Пробные топки - это не подача тепла, и к повышению температуры в помещениях не приведет. Вода подается в системы теплоснабжения с температурой до 40 градусов. По окончанию пробных топок она остается в системе под давлением, что позволит при похолодании оперативно подать тепло во все социальные объекты и жилые дома», - отметил исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев.

Подготовка к отопительному сезону по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина должна завершиться до 15 сентября.

Генеральный директор «Теплоэнерго» Илья Халтурин сообщил, что предприятие в срок завершило плановые работы на всех своих источниках тепловой энергии, провело гидравлические испытания на участках тепловых сетей, вышло на завершающий этап ремонтных работ на трубопроводах.

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