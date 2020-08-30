Два общественных пространства благоустроили в Выксе Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Нижегородской области в городе Выкса завершили благоустройство двух общественных пространств. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Благоустройство проходило на территориях, выбранных местными жителями с помощью голосования. В сосновом сквере в микрорайоне Жуковского выполнили устройство пешеходных дорожек из брусчатки, обустроили уличное освещение, а также установили видеонаблюдение, скамейки и урны.

Также облагородили набережную по улице 1 Мая, теперь там появились площадки для пляжного футбола и волейбола, а вдоль береговой линии пруда была создана пляжная зона. Кроме того, в районе дома №38 подрядчик устроил асфальтобетонный проезд.

Финансирование проекта на улице 1 Мая обошлось в сумму около 8,5 миллионов рублей, а в сквере в микрорайоне Жуковского — 3,2 миллиона рублей.

Отметим, что городской округ города Выксы уже дважды становился победителем Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения».

- Парк «Лебединый рай» не только пришелся по душе жителям, но и получил высокую оценку федеральных экспертов. В этом году здесь также должны будут приступить к благоустройству парка «Баташев, - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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