Нижегородская студентка сельхозакадемии стала призером конкурса «Горизонт 2100»

Фото: Представительство Нижегородской области в Москве

Студентка Нижегородской государственной сельхозакадемии Анна Биюшкина стала призером конкурса «Горизонт 2100». Об этом сообщает представительство Нижегородской области в Москве.

Известно, что по условиям организаторов в конкурсе «Горизонт 2100» могли принять участие молодежь в возрасте от 16 до 26 лет, которые занимаются исследованием глобальных угроз для человечества и разрабатывают способы их преодоления.

Согласно информации, в этом году на конкурс поступило 318 научных и научно-фантастических работ из 18 стран. В конце июня 2020 года прошло подведение итогов экспертной оценки, в финал конкурса было допущено 74 работы.

27 августа 2020 года в Москве прошло финальное мероприятие, на котором участники представили свои работы, после чего были подведены итоги, и прошла церемония награждения победителей конкурса.

Анна Биюшкина с работой «Ветер надежды» заняла второе место в номинации «Будущее на рубеже 2100 года». Представители правительства Нижегородской области в Москве приняли участие в заключительном мероприятии в качестве членов жюри и поздравили девушку с заслуженной наградой.

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