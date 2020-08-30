В Нижегородской области проведут мониторинг численности безработных

С 31 августа по 20 сентября в рабочие дни в Нижегородской области будет проводиться мониторинг безработицы и уровня неполной занятости на предприятиях региона. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

Мониторинг позволит специалистам собрать и обобщить сведения о безработных нижегородцах, обратившихся в службу занятости и получающих пособия. Также в рамках проводимого мероприятия планируется принимать заявления о постановке граждан на учет в качестве безработных через портал «Работа в России», без личного присутствия посетителей в центре занятости.

Одновременно с этим будут выявляться предприятия, нуждающиеся в дополнительных мерах государственной поддержки. Это позволит снизить напряженность на нижегородском рынке труда.

Напомним, что с середины июня в регионе замедлился рост регистрируемой безработицы, это во многом связано с тем, что в Нижегородской области действуют меры поддержки граждан и бизнеса, введенные в связи с пандемией коронавируса.

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