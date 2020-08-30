Два подростка пропали из интерната в Нижнем Новгороде. Фото: Поисково-спасательный центр «Рысь»

Двое подростков пропали в Нижегородской области. Об этом сообщает нижегородская поисково-спасательная группа «Рысь».

Согласно информации, 15-летние Леша Рубанов и Сережа Савин ушли из школы-интерната № 8 на улице Голубева в пятницу, 28 августа 2020 года, и до сих пор не вернулись.

Леша Рубанов имеет худощавое телосложение, рост 175 сантиметров, русые волосы и голубые глаза. На нем были надеты разноцветные шорты и синяя футболка.

Сережа Савин имеет худощавое телосложение, рост 165 сантиметров, каштановые волосы и серые глаза. Он был одет в серую кофту с капюшоном и темные спортивные штаны.

Любую информацию о местонахождении мальчиков просьба сообщать по телефону 8 (831) 28-38-200 (волонтеры) или 102 (полиция).

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