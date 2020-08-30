Дмитрий Чернышенко и Глеб Никитин возложили цветы к Вечному огню и могиле Минина. Фото: Кирилл Мартынов

29 августа 2020 года в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава региона Глеб Никитин осмотрели кремль Нижнего Новгорода, обсудив планы его развития. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Кроме того, Дмитрий Чернышенко, Глеб Никитин и митрополит Георгий, который тоже принял участие в мероприятии, возложили цветы к Вечному огню и к могиле Кузьмы Минина в Михайло-Архангельском соборе.

Напомним, что ранее заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко посетил ситуационный центр в Сарове, где оценил возможности цифровой платформы «Умный город». Также вице-премьер побывал на рабочем совещании по подготовке к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.

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