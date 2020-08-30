За сутки из больниц выписали ещё 44 нижегородца, переболевших коронавирусом

По данным на 30 августа 2020 года, за последние сутки в Нижегородской области выздоровело ещё 44 человека с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, а общее число выздоровевших достигло 24 639 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Отметим, что в регионе за последние сутки было выявлено 143 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 27 550 человек.

К сожалению, число умерших выросло до 469 человек, ещё четверо нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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